التقديرات الأميركية تؤكد أن "الحزب" يرى أن المواجهة مع حتمية، وأنه سيعتمد فيها أساليب حرب العصابات، لأنه يترقّب اجتياحاً إسرائيلياً. ولذلك، أعاد تنظيم مقاتليه ضمن مجموعات صغيرة، مبتعداً عن استخدام وسائل اتصال يمكن لإسرائيل اختراقها، ومقلّصاً استهلاك بعض المضادة للدروع. أما نقطة الثقل في ترسانته العسكرية فستكون المسيّرات والمتفجرات.

كما زوّدت إسرائيل بصور وخرائط تشير إلى تعزيز الانتشار العسكري في قرى وبلدات قريبة من الخط الأصفر، وإلى اتخاذ "الحزب" احتياطات تحسّباً لعمليات اغتيال إسرائيلية. وتعتبر مصادر عسكرية أميركية أن استعدادات "الحزب" مرتبطة باحتمال توسّع المواجهة بين إسرائيل وإيران.

ويتحضّر "الحزب"، وفق المصادر، لإعادة هيكلة تنظيمه العسكري وآليات القيادة لديه، بما يتيح له اعتماد حرب استنزاف أخف وزناً وأكثر مرونة، مع إعطاء الأولوية للجودة العملياتية والقدرة على البقاء، بدلاً من الاعتماد الكثيف على القوى البشرية التقليدية. وسيستثمر تكتيكات الطائرات من دون ، وخصوصاً المسيّرات الانقضاضية، وطائرات الرؤية من منظور الشخص الأول، والطائرات المسيّرة ذات الألياف الضوئية، لفرض تكاليف مستمرة على الجيش وإجباره على تغيير تكتيكاته.