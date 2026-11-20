ووُصفت إفادات الموقوفين الخمسة خلال جلسات الاستجواب بأنها غير متماسكة ومتناقضة في ما بينها، الأمر الذي أضعف مصداقية مبرراتهم أمام المحققين.

إلا أن التطور الأبرز في مسار الاستجوابات بحسب الصحيفة تمثّل في إدلاء أحد الموقوفين بمعلومات وُصفت بأنها «ذات حساسية عالية»، في حال ثبوت صحتها، إذ تضمنت إفادته تحديد مواقع وأماكن دقيقة قال إنها تُستخدم لتخزين السلاح في .

وتشير تفاصيل الوثائق المضبوطة، وفق ما نقلته المصادر لـِ "المدن"، إلى توزيع مهمات ميدانية وأمنية لا تقتصر على فحسب، بل تمتد إلى ومحيطها. إذ وردت في الأوراق أسماء نقاط محددة في الحازمية والضاحية الجنوبية.



كما تضمنت المدونات عبارات ذات دلالة عملانية وأمنية مباشرة، أبرزها مصطلح "تسليم بريد"، في إشارة إلى آليات التواصل السري ونقل الرسائل أو العتاد، وعبارة "AKS عدد 4"، وهو نوع من الرشاشات الحربية القصيرة والهجومية التي تتميز بصغر حجمها وسهولة إخفائها ونقلها.



