منسي للسفير عيسى: لتطبيق بنود إتفاق الإطار ووقف الاعتداءات

استقبل الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة سفير الأميركية لدى ميشال عيسى. وتناول اللقاء المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ومسار الاجتماعات الثلاثية والمفاوضات المرتبطة باتفاق الإطار، إضافة إلى التوجهات المتعلقة بمستقبل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها والصيغ المقترحة للمرحلة المقبلة. كما عُرضت أجواء زيارة المندوب الأميركي لدى السفير مايك والتز إلى لبنان والمواضيع الت تناولتها.



وشدّد اللواء منسى على ضرورة تطبيق بنود الاتفاق الإطاري بدءًا بوقف الاعتداءات اليومية ثم الإنسحاب من الأراضي بما يتيح للجيش اللبناني استكمال انتشاره وبسط سلطة كامل أراضيها.

وأكّد أهمية بذل الجهود اللازمة لتثبيت الاستقرار وتجنّب المزيد من التصعيد، بما يحفظ حقوق ويصون سيادته.



كما تطرّق الجانبان إلى المهام التي يضطلع بها ودوره في المرحلة الراهنة والاحتياجات اللازمة لتمكينه من مواصلة أداء مسؤولياته في ضوء التطورات الأمنية القائمة.



وأعرب الوزير منسى عن تقديره للمساعدات الأميركية المقدّمة إلى لبنان والجيش اللبناني مؤكّدًا أهمية استمرار الدعم للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات التي تواجهها.



، قدّم السفير عيسى المعايدة بمناسبة عيد الاستقلال مؤكّدًا حرص على مواصلة دعم لبنان والجيش اللبناني.