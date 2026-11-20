"الاطار الثلاثي" والاصلاحات على طاولة البحث.. السفير الاميركي يزور زحلة

أعلنت السفارة الأميركية في ، في بيان، أنّ ميشال عيسى زار زحلة في 19 تشرين الثاني، حيث بحث مع مسؤولين وفعاليات محلية التطورات السياسية والاقتصادية وفرص الاستثمار أمام الشركات الأميركية.



وبحسب البيان، شدّد عيسى على أنّ جذب الاستثمارات الأميركية وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين يتطلّبان إصلاحات مالية شاملة تتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب إرساء أسس للسلام والأمن تُعيد الثقة بلبنان. كما جدّد الدعوة إلى تنفيذ "الإطار الثلاثي"، واصفاً إياه بأنّه فرصة قد لا تتكرّر للبنان.



والتقى عيسى محافظ كمال أبو جودة ورئيس بلدية زحلة سليم غزالة، وبحث معهما أولويات المنطقة وسبل التعاون بين السفارة والمحافظة. كما ناقش مع رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة ومديرها العام أسعد نكد إمدادات الكهرباء وعمل الشركة وفرص التعاون اللبناني–الأميركي في قطاع الطاقة.



وبحث مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع التحدّيات التي تواجه قطاع الأعمال وسبل توسيع التبادل التجاري بين والولايات المتحدة. وأقام النائب عقيص مأدبة غداء على شرفه، حضرها عدد من الشخصيات السياسية والدينية والاقتصادية في المنطقة.



وأكّدت السفارة استمرار بدعم لبنان في تنفيذ "الإطار الثلاثي" والمضيّ في الإصلاحات اللازمة لتعزيز التعافي الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.