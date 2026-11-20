يروّج المخدرات في غزير.. بقبضة قوى الأمن!

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلّة كفرحباب – .



وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت دوريّة من المفرزة، من مداهمة الشقة، وتوقيف المدعو:



أ. و. (مواليد عام1980، سوري الجنسية)



وضُبط في حوزته ما يلي:



409 حبّات من الكبتاغون.



44 كيسًا مغلّفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف.



38 طبّة متوسّطة الحجم بداخلها مادة بيضاء



423 طبّات صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء



مبلغ .



هاتف خلوي



سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.