"لا يبقى أي سلاح خارج الدولة".. سلام: الاستقلال هو صون السيادة

كتب رئيس الحكومة ، عبر حسابه على "إكس":

" لا يكتمل إلا باستعادة كامل ارضنا، وهذا يعني أننا لن نوفّر جهداً لإنهاء وتأمين العودة الآمنة والكريمة لاهلنا إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها.

‏كما ان الاستقلال يعني ان نصون سيادة وحرية قراره الوطني بعيداً عن أي تبعية او ارتهان للخارج.

‏وهذا يقتضي ان تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، بلا شريك أو منازع، وان تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، فلا يبقى أي سلاح خارجها.

‏نعي حجم التحدّيات التي تواجهنا للتطبيق الكامل للقرارات التي اتخذناها لتحقيق ذلك. لكن، ليكن كل اللبنانيين على ثقة ان لا مكان عندنا للتراجع او التهاون أمام ما التزمنا به. سنواصل مسيرة الإصلاح، وسنعمل بكلّ عزم وإصرار، من أجل استقلالٍ ناجز، وسيادةٍ كاملة، في دولةٍ واحدة بجيش واحد وعلم واحد، حتى نستكمل معاً بناء الدولة العادلة القادرة التي يريدها اللبنانيون، وتستحقّها الأجيال المقبلة."