أفادت صحيفة النهار، أن "السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيروم بونافون عرض، خلال جلسة المشاورات في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، الخطوط العريضة للخطة الفرنسية المتعلقة بانتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل". وتلحظ الخطة التي تعمل فرنسا على تضمينها في مشروع القرار الذي تتولى صياغته، تنظيم انسحاب تدريجي للقوة الدولية يمتد على مدى سنة، تفادياً لحدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء تفويضها في 31 كانون الأول المقبل".

