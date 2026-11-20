فبعد تحذير للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن انتهاء ولاية اليونيفيل سيزيد تعقيدات الوضع في ، تتجه الأنظار إلى ما تعدّه للمرحلة المقبلة. وتحدثت مصادر دبلوماسية للجديد ان عمل جار أميركيا على قرار أممي جديد، يقوم على الإبقاء على حضور مدني، من دون قوات دولية على .وتقول معلومات الجديد ان هذا الاحتمال يثير قلقاً لبنانياً من أن يؤدي غياب قوة دولية فاعلة إلى تكريس الوجود في الجنوب، وتحويله مع الوقت إلى أمر واقع. وبين الحاجة إلى إطار أممي يواصل متابعة تنفيذ القرار 1701، ومخاوف لبنان من صيغة لا تضمن الانسحاب الإسرائيلي، تبقى صياغة القرار ومضمونه موضع ترقّب.وعليه، تحدثت معلومات الجديد عن لقاءات يعقدها سفير اميركا في الامم المتحدة مايكل والتز وسفير في الامم المتحدة جيروم بونافون للتحضير لقرار اممي تقول عنه المصادر انه سيؤسس لانسحاب تدريجي لليونيفل من الجنوب بانتظار الاتفاق على صيغة بديلة واليات تطبيقهافي المقابل، يحمل التصعيد الأمني الحالي، بحسب المعطى الدبلوماسي، رسالة دولية ثابتة لا تبدو قابلة للتغيير: حصر السلاح بيد ، وانتقال إلى العمل السياسي. وإذا تعذّر تحقيق هذا الهدف، فإن استمرار التصعيد في المرحلة المقبلة يصبح احتمالاً حتمياً.داخلياً، لا يزال التوتر على خط حارة حريك ـ قائماً، ولا سيما مع انتقال ملف الموقوفين الخمسة إلى القاضي كلود غانم. وتقول معلومات "الجديد" إن الحزب يترقّب الخطوات القضائية المقبلة في الملف، ليبني على الشيء مقتضاه.