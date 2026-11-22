ويهدف المشروع إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجيومكانية في الإنذار المبكر بالأمراض الفطرية، ومراقبة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحسين خصوبة التربة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية
.
ومن المقرّر تكريم الدكتور غندور خلال حفل افتتاح الدورة
الثامنة والأربعين لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي تستضيفه مملكة البحرين في 2 كانون الأول 2026.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، رضوان شعيب، عن اعتزازه بهذا الإنجاز العلمي اللبناني، مشيدًا بالمبتكرين اللبنانيين الذين يواصلون إثبات حضورهم على المستويين العربي
والدولي.
وأكد أن الدكتور غندور وفريق عمله من الباحثين الشباب
يشكّلون نموذجًا للطاقات العلمية اللبنانية
القادرة على تحويل البحث والابتكار إلى حلول عملية للتحديات الوطنية والعربية، ولا سيما في مجال الأمن الغذائي.