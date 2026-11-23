وأضافت الأوساط نفسها أن "الرسالة
الاستقلالية لعون وجّهت إلى إسرائيل
كما إلى ايران
، للقول إن الدولة اللبنانية
لن تقف مكتوفة أمام محاولات استباحة حربية جديدة
، كما تضمنت رسالة واضحة إلى المجتمع العربي
والدولي أن الدولة اللبنانية لن تتراجع إطلاقاً عن التزاماتها بحصرية السلاح مهما واجهت من عقبات".
ولفتت الأوساط إلى أن "الحكم يدرك تماماً أن موقفه سيثير ردوداً سلبية لدى الفريق المؤيد لإيران وسلاح الحزب، ولكنه يدرك أيضاً أن غالبية الشعب اللبناني والمجتمع الدولي يترقب وقفة دولة حقيقية أمام محاولات استدراج لبنان
مجدداً إلى التهلكة وأن ترجمة هذا الموقف هي عبر مسار لن يتوقف مهما واجهه من تعقيدات ومحاولات عبث داخلية وخارجية".