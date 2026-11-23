شحنة المتفجرات في القاع.. لمَن كانت وماذا كشف الموقوفون؟ (الشرق الأوسط)

أفادت بأن " ضبط شحنة من المتفجرات في أثناء نقلها من إلى عبر ، وأوقف 3 أشخاص، بينما قال مصدر أمني بارز للصحيفة، إنهم كانوا يتولّون عملية تهريبها".

وأوضح المصدر أن "الشحنة تضمّ مواد من نوع «تي إن تي» و«سي فور»، مطابقة في نوعها للمواد التي ضُبطت في شحنة ضهر البيدر قبل أكثر من شهر، والتي قال إنها كانت عائدة إلى " "، بينما لا تزال الجهة التي تعود إليها الشحنة الجديدة قيد التحقيق.



وأوضح المصدر أن "المتفجرات نُقلت من الأراضي إلى الداخل اللبناني عبر منطقة مشاريع في من خلال معبر غير شرعي، بواسطة سيارة رباعية الدفع"، مشيراً إلى أن "الجيش راقب مسار السيارة، التي أفرغت حمولتها عند نقطة حدودية قبل أن تعود إلى . إثر ذلك، داهم الجيش الموقع الذي أُفرغت فيه الحمولة، وضبط شحنة المتفجرات وأوقف الأشخاص الثلاثة".



وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق المصدر، أن "الموقوفين الثلاثة مدنيون يعملون في التهريب، وأن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى انتمائهم إلى أي حزب".



وأفاد الموقوفون، بأنهم "كانوا في صدد نقل الشحنة إلى منطقة - وإيداعها في مستودع، على أن يتولّى أشخاص آخرون تسلّمها لاحقاً. وتوقّف مسار الشحنة عند النقطة الحدودية التي ضُبطت فيها، قبل أن تُنقل إلى المستودع الذي تحدَّث عنه الموقوفون".



وقال المصدر الأمني، إن "التحقيق يتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموا المتفجرات بعد وصولها إلى المستودع، والجهة التي تعود إليها الحمولة".



وأوضح أن "ما أدلى به الموقوفون يتعلّق بمرحلة النقل التي قالوا إنهم كُلّفوا بها، وأن الوجهة النهائية للشحنة لا تزال مجهولة. وتوقّع أن تتّضح في الساعات المقبلة معطيات إضافية بشأن الجهة التي كانت تنتظر تسلّمها".