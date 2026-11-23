وتشير المصادر إلى أن "القراءة الأولية لدى الحزب تعتبر أن ما قاله عون "لم يكن خطاب استقلال"، بل خطاباً سياسياً موجهاً في جزء أساسي منه ضد الحزب. لكنها تؤكد في الوقت نفسه أن هذه المواقف لن تؤدي إلى صدام في الشارع، وإنما إلى مزيد من التصعيد السياسي، بما يعكس استمرار الخلاف حول السلاح والتفاوض وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه الدولة في مواجهة الاحتلال ".أما في ما يتعلق بحديث رئيس الجمهورية عن الدبلوماسية والتفاوض، فتعتبر مصادر الحزب أن ما قاله عون ليس سوى "ذر للرماد في العيون، وتغطية على شناعة اتفاق الإطار وفشل التفاوض". وتضيف أن أحداً لم يرفض مبدأ الدبلوماسية أو التفاوض، وإنما الاعتراض يتعلق بالطريقة التي تجري بها المفاوضات، وما تعتبره المصادر خضوعاً للشروط وتفريطاً بأساسيات الحفاظ على السيادة .وتوضح المصادر أن "اعتراض الحزب يبدأ من مسألة إعادة الانتشار، ولا ينتهي عند ما تصفه بتحصين من أي إدانة دولية، ومنحها هامشاً واسعاً للاستمرار في تدمير المناطق اللبنانية. وتخلص إلى أن "ما نرفضه هو الاستسلام والخضوع تحت عنوان الدبلوماسية".في السياق، وبحسب الأجواء المحيطة برئيس ، لم يكن مرتاحاً إلى إعلان عون مواقفه بهذه الطريقة وفي مناسبة وطنية كالاستقلال، ولا سيما وضع وإسرائيل في خانة واحدة عند الحديث عن العوائق التي تحول دون استكمال السيادة اللبنانية.وتقول مصادر مطلعة لـِ "المدن" إن بري عبّر عن موقفه من خلال البيان الذي أصدره، والذي تعمد فيه التركيز على استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضرورة تحرير ، إلى جانب التشديد وحدة الكلمة والموقف بين اللبنانيين.وفي هذا السياق، لا يمكن فصل دعوة بري إلى وحدة الموقف عن التباعد المتزايد بين رئاسة الجمهورية و" ". فالرجل الذي سبق أن أدى دوراً في محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين يجد نفسه أمام تصعيد جديد، قد يزيد صعوبة إعادة إطلاق الحوار، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة حول حصرية السلاح واتفاق الإطار الثلاثي وآليات تنفيذه.ومع ذلك، لا يعني موقف بري تبنّي التصعيد الذي يلوّح به الحزب، بل يعكس تمايزاً عن المقاربة الرئاسية، وتمسكاً بإعطاء الأولوية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على الحد الأدنى من التفاهم الداخلي. ولهذا التمايز أهمية في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن أي معالجة سياسية لمسألة السلاح ستحتاج إلى تفاهمات لا تبدو ظروفها متوافرة حالياً.