تعقيبًا على الضجة الإعلامية في بسبب الصور التي تم نشرها من مدرسة دبل أؤكد ان وجودنا في ، حتى وإن كان البعض يراه احتلالًا، لم يأتِ بدافع احتلال أرض غريبة أو الاستيلاء عليها، بل بدافع حماية حدودنا والحفاظ على أمننا ووجودنا.

نحن لا نتعامل مع هذه وكأننا أصحابها، ولا ننظر إلى المواطنين اللبنانيين باعتبارهم أعداء لنا. وعندما نتعامل مع المواطنين اللبنانيين، لا يكون هدفنا إيذاءهم أو المساس بسيادتهم وحقوقهم.

مشكلتنا ليست مع الشعب اللبناني، بل مع الإرهابي.

هدفنا كان وسيبقى السلام، وتعزيز التعاون بين الشعبين، لأن الشعبين سئما الحروب وتعبا من الصراعات.

قولوا انشالله".