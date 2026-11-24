أشارت مصادر سياسية مطّلعة لـ«اللواء» إلى أن "المواقف لرئيس الجمهورية ما تزال تشكل متابعة، وهي غير منفصلة عن توجُّهاته منذ انتخابه رئيساً للبلاد".

واعتبرت أنه "أعاد التذكير بها في سياق دعوة الى تقييم واقعه الراهن والعودة الى الدولة التي تحميه"، لافتة إلى أنه "في المقابل لا تبدو مواقف حزب الله تنطوي على تجاوب مع المواقف الرئاسية، ما يعني أن طريق الحوار ما تزال تعترضه عقبات".

الى ذلك، أكدت المصادر أن "الكشف الأخير عن شبكة تهريب المتفجرات يرسم علامات إستفهام حول ما يُخطّط للبنان وهذا النوع من الهواجس حضر في الإجتماع الأمني الأخير برئاسة ، وكان تشديد على هذه النقطة بالذات".