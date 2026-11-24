اغتيالات لترهيب الحكومة.. مخاوف أميركية بشأن حزب الله (المدن)

جاء في صحيفة المدن:



تنشط مراصد الاستخباراتية والديبلوماسية في تقييم المرحلة السياسية والأمنية التي يمرّ بها في أعقاب ضبط مواد متفجّرة في ضهر البيدر والقاع، وتوقيف أفراد خليّة جرود بشري



وتلفت المراصد الأميركية إلى وجود ثلاثة عناصر مترابطة: الأول، وجود تحذيرات استخباراتية أميركية سابقة من احتمال استهداف شخصيات معارضة لـِ "الحزب" تجدّد المخاوف الأمنية بعد ضبط المتفجّرات في تشرين الأول 2026، وتوقيف أفراد مجموعة الجرود في ظروف مريبة وملتبسة.



وتتابع مصادر سياسية مطّلعة في واشنطن المسار القضائي باهتمام كبير، وتحذّر من رضوخه لضغوط "الحزب"، لأنّ أيّ خضوع لهذه الضغوط من شأنه أن يقوّض مصداقية واستقلاليته، وقد يشجّع "الحزب" على المضيّ في مخطّطاته التخريبية والنيل من معارضيه.



وتكشف المصادر السياسية في واشنطن أنّ الإدارة الأميركية تعتبر الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام من بين أبرز الشخصيات السياسية المعرّضة للتهديد في لبنان. وتتحدّث عن معلومات توافرت في واشنطن منذ فترة قصيرة بشأن انتشار خلايا تابعة لـ"الحزب" في مناطق لبنانية عدّة وسط مخاوف من احتمال تنفيذ عملية اغتيال ذات دلالة رمزية يكون الهدف منها ترهيب الحكومة وإجبارها على الامتثال لمطالب "الحزب"



وفي الوقت الراهن، تشير المعطيات الواردة من واشنطن إلى أنّ "الحزب" يشعر بقلق أكبر حيال أيّ تحرّك سياسي لبنان بنتيجة ضغط ديبلوماسي في اتجاه السلام مع ، مقارنةً بقلقه حيال أيّ تحرّك فعلي يستهدف ترسانته العسكرية؛ فـَ "السلام" يمثّل، وفق هذه القراءة، تهديداً استراتيجياً لجوهر أيديولوجيته القائمة على مفهوم " " وفكرة قتال إسرائيل، ويطرح تحدّياً وجودياً أمام المبرّرات التي يستند إليها للاحتفاظ بسلاحه.



