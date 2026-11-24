لمرحلة ما بعد اليونيفيل.. علامة: فرنسا معنية بصياغة اقتراحات حلول على مجلس الأمن

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور الأعضاء ووفد من الجمعية الوطنية .

وقال علامة بعد الجلسة : "استقبلت الوفد الفرنسي النيابي للجنة الشؤون الخارجية ، ممثلا ونقلت تحيته لفرنسا وللبرلمان الفرنسي والدول التي تدعم . ومن ثم التقى الوفد مع لجنة الشؤون الخارجية واجتماعنا كان مثمرا مع الوفد الزائر. وكانت مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان وفرنسا وعلى الدور الذي لعبته فرنسا في دعم لبنان وسيادته واستقراره، وهذا ما تم التركيز عليه من قبل الوفد الفرنسي من اجل ان يستعيد لبنان سيادته وان يكون هناك حوار دائم وأساسي بين اللبنانيين".



أضاف :"وهذا الموضوع ركزوا عليه لانهم شعروا ان هناك جوا من التشاؤم اكثر من التفاؤل في لبنان وتمنوا أن يستمعوا إلى أعضاء اللجنة وأن يكون هناك حوار بين اللبنانيين من اجل ان يصبح هناك استكمال سريع للسيادة بالاتفاق بين اللبنانيين سويا"



أضاف علامة : "تناول النقاش عددا من الملفات الأساسية، أولها الوضع في الجنوب والقرار 1701 وأكدنا من ناحيتنا ضرورة الاستقرار وبسط سلطة الدولة إلى الحدود ودعم بوصفه الركيزة الأساسية للأمن، وشددنا على أهمية ألا يكون هناك فراغ بعد "اليونيفيل" وطلبنا من فرنسا مواصلة دورها القيادي في مجلس الامن لضمان ترتيبات واضحة ومستدامة للمرحلة المقبلة. واليوم فرنسا هي التي ستكون معنية في صياغة اقتراحات حلول لتعرض على مجلس الأمن ونأمل أن يكون ما يطالب به لبنان هو ما يتم السير فيه.



وأوضح علامة، انه "تم أيضا، عرض لمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وما له علاقة بالإصلاح المالي والفجوة المالية وموضوع صندوق النقد الدولي. كما تحدثنا عن موضوع النزوح الداخلي الذي يعاني منه لبنان نتيجة الاعتداءات . وفي نفس الوقت موضوع النزوح السوري والأعداد الموجودة واتفقنا في ختام اللقاء على تعزيز التعاون البرلماني اكثر وتبادل الزيارات بين اللجنتين وبالتالي كانت مناسبة على شكر فرنسا على وقوفها دائما إلى جانب لبنان".



وأكد علامة" أن لبنان سيبقى متمسكا بصداقته مع فرنسا".