"انسحاب تدريجي ومتمهّل".. صيغة فرنسية جديدة لليونيفيل (النهار)

أفادت صحيفة النهار، أن " الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيروم بونافون عرض، خلال جلسة المشاورات في الأسبوع الماضي، الخطوط العريضة للخطة المتعلقة بانتهاء مهمة قوات المؤقتة في "اليونيفيل". وتلحظ الخطة التي تعمل على تضمينها في مشروع القرار الذي تتولى صياغته، تنظيم انسحاب تدريجي للقوة الدولية يمتد على مدى سنة، تفادياً لحدوث فراغ أمني في بعد انتهاء تفويضها في 31 الأول المقبل".



وتقضي الخطة بالإبقاء خلال هذه المرحلة الانتقالية على عدد من عناصر "اليونيفيل" لمواصلة تنفيذ بعض المهمات التي يشملها تفويضها الحالي، ومنها تأمين الاتصال بين الأطراف والتنسيق الميداني لتفادي الاحتكاك بينها، والمراقبة ورفع التقارير، فضلاً عن تقديم الدعم الميداني بفضل القدرات التي تمتلكها القوة الدولية في مجالي إزالة الألغام والهندسة العسكرية، والاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للسكان، وفق النهار.



ووصفت المصادر الأممية موقف الأميركي لدى مايك والتز من الطرح الفرنسي بأنه منفتح على التفاوض، مشيرة إلى أن "الجانب الفرنسي مهّد الطريق إلى حدّ كبير أمام هذه المناقشات، خصوصاً أن والتز، بحكم خلفيته العسكرية، يدرك خطورة الفراغ الأمني في منطقة كالجنوب اللبناني".



وأكدت المصادر أن مشروع القرار سيتضمن إشارة إلى الاتفاق الإطاري بين وإسرائيل، وإلى أهمية تنفيذ القرار الدولي 1701. أما إسناد مهمة مواكبة تنفيذ الاتفاق الإطاري إلى العناصر الباقين من "اليونيفيل" على خلال المرحلة الانتقالية، فقد ورد كفكرة أشار إليها السفير الفرنسي بصورة عابرة، ولم تتبلور بعد في صيغة محددة.