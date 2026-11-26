وتقضي الخطة الفرنسية
بالإبقاء خلال هذه المرحلة الانتقالية على عدد من عناصر "اليونيفيل" لمواصلة تنفيذ بعض المهمات التي يشملها تفويضها الحالي، ومنها تأمين الاتصال بين الأطراف والتنسيق الميداني لتفادي الاحتكاك بينها، والمراقبة ورفع التقارير، فضلاً عن تقديم الدعم الميداني بفضل القدرات التي تمتلكها القوة الدولية في مجالي إزالة الألغام والهندسة العسكرية، والاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للسكان، وفق النهار.
ووصفت المصادر الأممية موقف السفير
الأميركي لدى الأمم المتحدة
مايك والتز من الطرح الفرنسي بأنه منفتح على التفاوض، مشيرة إلى أن "الجانب الفرنسي مهّد الطريق إلى حدّ كبير أمام هذه المناقشات، خصوصاً أن والتز، بحكم خلفيته العسكرية، يدرك خطورة الفراغ الأمني في منطقة كالجنوب اللبناني".
وأكدت المصادر أن مشروع القرار سيتضمن إشارة إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان
وإسرائيل، وإلى أهمية تنفيذ القرار الدولي 1701. أما إسناد مهمة مواكبة تنفيذ الاتفاق الإطاري إلى العناصر الباقين من "اليونيفيل" على الأرض
خلال المرحلة الانتقالية، فقد ورد كفكرة أشار إليها السفير الفرنسي بصورة عابرة، ولم تتبلور بعد في صيغة محددة.