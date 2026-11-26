في غضون ذلك،كشفت اوساط سياسية لصحيفة الديار
، ان بري
لا يزال متمسكاً بمساعيه لمدّ الجسور وإعادة التواصل بين رئيس الجمهورية العماد عون وحزب الله، وذلك انطلاقاً من حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية، رغم التوترات والعقبات التي تشوب العلاقة بين قصر بعبدا وحارة حريك.
وبحسب ما أوردته تلك الأوساط، تعود جذور القطيعة بين الطرفين إلى 2 آذار 2026، إثر صدور قرار حكومي من قصر بعبدا يقضي بالحظر الفوري لجميع نشاطات "حزب الله
". ورغم تحركات الرئيس بري الأخيرة
لتقريب وجهات النظر، أكدت الأوساط المقربة من الحزب بوضوح أن أي تواصل لا يفضي إلى نتائج ملموسة لا يعني الحزب، ويرى حزب الله، وفقاً للمصدر نفسه، أن رئيس الجمهورية قد أخطأ بتخليه عن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024، واستبداله بما وُصف بـ "ورقة باراك" الأميركية وتصديقها في الحكومة.
ووصفت الأوساط الشعبية المقربة من حزب الله تعاطي الرئيس عون مع الحزب "ضربة على الحافر، ضربة على المسمار"، فبينما لاقى قراره بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المحكمة العسكرية بدل المجلس العدلي ارتياحاً لدى الحزب، أثار إصدار القاضية غادة أبو علوان مذكرات توقيف وجاهية بحق خمسة موقوفين من الحزب في ملف جرود بشري والبترون استغراب وزرائه، كونه نوقش سابقاً في بعبدا باعتباره ملفاً فارغاً. ورغم هذه العقبات، تؤكد معطيات "الديار" تمسك الرئيس بري بمواصلة مساعيه لمدّ الجسور بين رئاسة الجمهورية وحزب الله.