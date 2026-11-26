دروع بشرية قرب الليطاني؟.. فضيحة للجيش الاسرائيلي جنوب لبنان (هآرتس)

كشفت صحيفة "هآرتس" ، أن "وحدات من الجيش استخدمت أشخاصاً دروعاً بشرية خلال عملياتها في ، وأن رجلاً قُتل بانفجار في إحدى هذه الحوادث. وجاء الكشف فيما يحقق الجيش في 16 على الأقل يُشتبه فيها باستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية في والضفة المحتلة، من دون إحالة أي جندي أو ضابط إلى المحاكمة".

ونقلت الصحيفة عن جندي خدم في قوله إن "وحدته أرسلت رجلاً لتفتيش مبنى خلال عملية عسكرية في منطقة نهر الليطاني، بعدما أُصيب كلب تابع للجيش أثناء دخوله المبنى. وفي حادثة ثانية وقعت في المنطقة نفسها بعد نحو شهر، قال مصدر عسكري للصحيفة إن الأسلوب نفسه استُخدم مجدداً، ما أدى إلى مقتل رجل آخر بانفجار. وامتنع الجيش عن التعليق على الحادثة ولم يكشف عن جنسية القتيل، فيما قال المصدر العسكري إن "دروساً استُخلصت" منها.



وبحسب "هآرتس"، فتح الجيش الإسرائيلي منذ تشرين الأول 2023 ما لا يقل عن 16 تحقيقاً جنائياً، عشرة منها تتعلق بحوادث في غزة وستة بحوادث في الضفة . ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن الشرطة العسكرية تتحرّى ما إذا كان استخدام محتجزين أو مدنيين في العمليات قد تحوّل إلى ممارسة اعتيادية داخل بعض الوحدات.



وفي الضفة الغربية، استندت الصحيفة إلى شهادات جمعتها مؤسسة " " في تقرير نُشر في حزيران 2025. ومن بين الحالات التي أوردها التقرير إرسال رجل لتفتيش منشأة تحت في جنين في أيلول 2024، وإرسال سائق سيارة إسعاف إلى مبنى مهجور في طولكرم في الأول 2023، بعدما أبلغه الجنود بوجود مصاب في الداخل. وقال السائق إنه لم يجد أحداً.



وفي غزة، أطلق جنود إسرائيليون على هذه الممارسة اسم "إجراء البعوض". وفي تحقيق نشرته وكالة "أسوشيتد برس" في أيار 2025، أفاد محتجزون فلسطينيون سابقون وجنود إسرائيليون بأن وحدات عسكرية أجبرت فلسطينيين على دخول مبانٍ وأنفاق قبل الجنود لتفتيشها. وردّ الجيش آنذاك بأن تعليماته تحظر استخدام المدنيين دروعاً بشرية أو إجبارهم على المشاركة في العمليات العسكرية. كما تحظر 97 من القانون الدولي الإنساني العرفي استخدام الدروع البشرية، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.