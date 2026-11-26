وبحسب معلومات صحيفة ، يمضي الوزير صدي قدماً في تنفيذ خطته القاضية بقطع التغذية بالتيار الكهربائي عن أي مؤسسة، سواء كانت رسمية أو خاصة، تتخلف عن تسديد فواتيرها المتأخرة والمستحقة لصالح مؤسسة كهرباء . وقد دفعت هذه الإجراءات الحازمة العديد من المؤسسات إلى المبادرة لتسديد ما يترتب عليها، إلا أن الإشكالية تكمن في قيام هذه الجهات بدفع مستحقاتها على أساس سعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في وقت تشتري فيه وزارة الطاقة مادة الفيول وفق السعر الفعلي البالغ 89500 ليرة للدولار.