خطة أميركية جديدة.. من يراقب الجنوب؟ (الأخبار)

قال مسؤول دبلوماسي لصحيفة ، إن "التصور الأميركي المطروح يتضمن الإبقاء على مجموعة من الإمكانات التي توفرها اليونيفيل حالياً، حتى بعد انتهاء تفويضها، وفي مقدمها وحداتها البحرية وفرق إزالة الألغام والهندسة العسكرية. ويقوم هذا التوجه على تمديد تقني لبعض هذه الوظائف لمدة انتقالية، انطلاقاً من حاجة إلى الخدمات التي توفرها، من دون الإبقاء على القوة الدولية بكامل عديدها وبنيتها ومهماتها. وبذلك، قد ينتهي شكل الانتشار الحالي، فيما تستمر بعض مكوناته العسكرية المتخصصة ضمن ترتيبات مختلفة".



ولفت المسؤول الدبلوماسي، إلى أنه "يجري العمل على إعداد بعثة أوروبية بموجب تفاهم ثنائي مع ، بعيداً عن منظومة ، مؤلفة من حوالي 200 عنصر، ويتوزع قوامها المقترح بين نحو 80 عسكرياً يتولون تدريب أفواج الحدود البرية في ، المعنية بالحدود مع ، ونحو 80 من الشرطة والجمارك للعمل على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية، خصوصاً في مواجهة التهريب وتعزيز العمل في مرفأ ".



ووفق الصحيفة، "لا تحمل هذه البعثة تفويضاً أمنياً في الجنوب، إذ لا تدخل مراقبة القرار 1701 ضمن اختصاصاتها، كما لا تتضمن مهماتها المشاركة في أي ترتيبات دولية تتصل بنزع سلاح . وتقتصر وظيفتها على التدريب ورفع مستوى الجاهزية ونقل الخبرات إلى المؤسسات . وإلى جانب هذا الدعم البشري، يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون يورو خلال العام الحالي، مع التحضير لتخصيص مبلغ مماثل في العام المقبل لتغطية الاحتياجات اللوجستية".



لكن هذه المساعدة لن تحل مشكلة مغادرة اليونيفل، فبحسب الدبلوماسي، تكمن إحدى الثغرات الأساسية في فقدان آلية مستقلة تملك القدرة الميدانية على رصد التجاوزات وتوثيقها والتثبت من ظروف وقوعها. وهذا الغياب قد يضع الجيش اللبناني والقوات أمام مسؤولية التعامل المباشر مع الحوادث والاحتكاكات، من دون وجود طرف يمتلك الوسائل اللازمة للتحقق من الوقائع. ويحمل هذا الاحتمال مخاطر تصاعد المواجهات وسقوط ضحايا، خصوصاً إذا تعذر احتواء الحوادث في مراحلها الأولى.



وأشار إلى أن "هناك انقساماً أوروبياً بشأن ما يحصل في لبنان وأن هناك أطرافاً أوروبية تعتبر أن الواقع في جنوب لبنان هو احتلال ولا يمكن تغطيته بتسميات مثل الخط الأصفر أو المنطقة العازلة".