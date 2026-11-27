ولفت المسؤول الدبلوماسي، إلى أنه "يجري العمل على إعداد بعثة أوروبية جديدة
بموجب تفاهم ثنائي مع لبنان
، بعيداً عن منظومة الأمم المتحدة
، مؤلفة من حوالي 200 عنصر، ويتوزع قوامها المقترح بين نحو 80 عسكرياً يتولون تدريب أفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني
، المعنية بالحدود مع سوريا
، ونحو 80 من الشرطة والجمارك للعمل على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية، خصوصاً في مواجهة التهريب وتعزيز العمل في مرفأ بيروت
".
ووفق الصحيفة، "لا تحمل هذه البعثة تفويضاً أمنياً في الجنوب، إذ لا تدخل مراقبة القرار 1701 ضمن اختصاصاتها، كما لا تتضمن مهماتها المشاركة في أي ترتيبات دولية تتصل بنزع سلاح حزب الله
. وتقتصر وظيفتها على التدريب ورفع مستوى الجاهزية ونقل الخبرات إلى المؤسسات اللبنانية
. وإلى جانب هذا الدعم البشري، يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون يورو خلال العام الحالي، مع التحضير لتخصيص مبلغ مماثل في العام المقبل لتغطية الاحتياجات اللوجستية".
لكن هذه المساعدة لن تحل مشكلة مغادرة اليونيفل، فبحسب الدبلوماسي، تكمن إحدى الثغرات الأساسية في فقدان آلية مستقلة تملك القدرة الميدانية على رصد التجاوزات وتوثيقها والتثبت من ظروف وقوعها. وهذا الغياب قد يضع الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية
أمام مسؤولية التعامل المباشر مع الحوادث والاحتكاكات، من دون وجود طرف يمتلك الوسائل اللازمة للتحقق من الوقائع. ويحمل هذا الاحتمال مخاطر تصاعد المواجهات وسقوط ضحايا، خصوصاً إذا تعذر احتواء الحوادث في مراحلها الأولى.
وأشار إلى أن "هناك انقساماً أوروبياً بشأن ما يحصل في لبنان وأن هناك أطرافاً أوروبية تعتبر أن الواقع في جنوب لبنان هو احتلال ولا يمكن تغطيته بتسميات مثل الخط الأصفر أو المنطقة العازلة".