"عين التينة" قلقة.. ومخاوف من نيران نتنياهو! (الديار)

أفادت مصادر ديبلوماسية لصحيفة ، بأنه "ثمة مخاوف جدية من النيران التي قد يشعلها نتانياهو على جبهة ، بحجة المخاوف الامنية، لادخال اسرائيل في طوارىء، للضغط باتجاه تشكيل حكومة وحدة تبقيه على «قيد الحياة» سياسيا ومنع ايزنكوت من اعلان حكومته المتوقعة خلال ايام".



ووفق الصحيفة، ولا تستبعد تلك الاوساط ان يتحرك منفردا دون دخول الحرب، واجرى نتنياهو ليل امس مناقشات امنية رفيعة المستوى ضمت كبار القادة الامنيين، وتم البحث بمختلف الخيارات بشأن بعيدا عن انتظار قرار الرئيس الأميركي ، وحذرت شعبة الاستخبارات العسكرية من ان اي هجوم على ايران قد يؤدي الى اشتعال جبهة وربما وغزة.



وبحسب ، ارتفع التنسيق الدولي، وتم توحيد الجهود لمطالبة بالقيام بإجراءات وقضائية لتوسيع تنفيذ قرار نزع السلاح، وتشمل المطالب، توسيع انتشار الجيش في شمال الليطاني والتعامل بحزم مع اي نشاط عسكري لحزب الله ضمن آلية محددة زمنيا في مناطق تعتبر مناطق نفوذ للحزب في الضاحية الجنوبية والبقاع والغاء اي استثناءات ميدانية كانت ممنوحة سابقاً، وعدم المساومة على الصعيد القضائي من خلال إبقاء قضية الموقوفين الخمسة في جرود البترون وبشري ضمن الاطر القضائية الراهنة والذهاب الى النهاية في الملاحقات لمسؤولي الحزب، واعادة البحث قريبا في احالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، هذه الاجواء تقلق " " وثمة تحرك بعيد عن الاضواء لمحاولة عدم زج البلاد في ازمة قد تخرج عن السيطرة.