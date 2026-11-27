ووفق الصحيفة، ولا تستبعد تلك الاوساط ان يتحرك منفردا دون دخول واشنطن
الحرب، واجرى نتنياهو ليل امس مناقشات امنية رفيعة المستوى ضمت كبار القادة الامنيين، وتم البحث بمختلف الخيارات بشأن ايران
بعيدا عن انتظار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، وحذرت شعبة الاستخبارات العسكرية من ان اي هجوم على ايران قد يؤدي الى اشتعال جبهة لبنان
وربما سوريا
وغزة.
وبحسب الديار
، ارتفع التنسيق الدولي، وتم توحيد الجهود لمطالبة الدولة اللبنانية
بالقيام بإجراءات أمنية
وقضائية جديدة
لتوسيع تنفيذ قرار نزع السلاح، وتشمل المطالب، توسيع انتشار الجيش في شمال الليطاني والتعامل بحزم مع اي نشاط عسكري لحزب الله ضمن آلية محددة زمنيا في مناطق تعتبر مناطق نفوذ للحزب في الضاحية الجنوبية والبقاع والغاء اي استثناءات ميدانية كانت ممنوحة سابقاً، وعدم المساومة على الصعيد القضائي من خلال إبقاء قضية الموقوفين الخمسة في جرود البترون وبشري ضمن الاطر القضائية الراهنة والذهاب الى النهاية في الملاحقات لمسؤولي الحزب، واعادة البحث قريبا في احالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، هذه الاجواء تقلق "عين التينة
" وثمة تحرك بعيد عن الاضواء لمحاولة عدم زج البلاد في ازمة قد تخرج عن السيطرة.