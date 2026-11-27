"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي
للحد من عمليات السلب والسرقة في مختلف المناطق اللبنانية
، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات
حول قيام شخص مجهول الهوية بعمليات سلب في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان
، وإحدى هذه العمليات كانت سلب دراجة آلية لأحد المواطنين بتاريخ 30-05-2026، في محلة الجناح
. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد كامل هويته، وهو المدعو:
- م. ق. (مواليد عام 1987، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكرات عدلية بجرائم سرقة ومخدرات وإطلاق نار.
بتاريخ 10-11-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في المحلة ذاتها.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.
أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء
المختص".