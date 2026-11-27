ينفّذ عمليات سلب في الجناح.. هل وقعتم ضحيته؟

صدر عن العامة البلاغ الآتي:



"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات للحد من عمليات السلب والسرقة في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول الهوية بعمليات سلب في مناطق مختلفة من ، وإحدى هذه العمليات كانت سلب دراجة آلية لأحد المواطنين بتاريخ 30-05-2026، في محلة . بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد كامل هويته، وهو المدعو:



- م. ق. (مواليد عام 1987، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكرات عدلية بجرائم سرقة ومخدرات وإطلاق نار.



بتاريخ 10-11-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في المحلة ذاتها.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.



أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة المختص".