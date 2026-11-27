بيروت والضاحية بحماية واشنطن.. و "حزب الله" أمام معادلة جديدة! (الشرق الأوسط)

رأى مصدر سياسي لصحيفة الشرق الأوسط، أن "اشتداد حملة على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يعود بالدرجة الأولى إلى أنه اعتاد، أي الحزب، أن يكون الآمر الناهي في تعاطيه مع الأجهزة الأمنية والقضائية وتطويعها بخلاف ما هو حاصل بعدم استجابتها لطلبه بالإفراج عن شحنة المتفجّرات والمجموعة التي تتشكل منها خلية جرود بشري - البترون".



وقال المصدر: إن مشكلة الحزب تكمن في أنه يرفض التكيُّف مع دخول في مرحلة - سياسية بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتخابه.



ولفت المصدر إلى أن "رئيس المجلس النيابي لعب دوراً في التوصل إلى مخرج يتعلق بشحنة المتفجرات يقضي بإحالة من يثبت ضلوعه فيها على العسكري بدلاً من المجلس العدلي".



وأضاف أن "الإحالة خلت من التهمة للحزب، أو الادعاء على الموقوفَيْن الاثنين وجاهياً وملاحقة آخرين غيابياً بتشكيل خلية إرهابية. وأكد أن بري في سعيه كان يتوخّى معاودة الحوار بين عون والحزب، لكن الأخير اشترط تراجع الحكومة عن قرارها بفرض الحظر على جناحه العسكري والأمني في مقابل استعداده للتوجه إلى بعبدا للقائه".



وأضاف أن "عون أبدى استعداده لمعاودة الحوار، وأن الأبواب مفتوحة للقاء مسؤولين من الحزب من دون شروط مسبقة، وهذا ما قوبل برفض منه، مع أن الحوار يجري في العادة بين فريقين هما على خلاف، على أن يُدرج على جدول أعماله البحث في النقاط العالقة بينهما، وقال إن الجرّة بدأت تنكسر بينهما قبل أن يلقي عون خطابه في ذكرى الاستقلال".



ونقل المصدر عن دبلوماسي أميركي في ، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن "حصرية السلاح بيد الدولة تبقى المفتاح لانسحاب إسرائيل، وأن واشنطن كانت وما زالت تقف إلى جانب تحييد الضاحية الجنوبية وبيروت ومنع إسرائيل من استهدافهما".



وأضاف نقلاً عن الدبلوماسي الأميركي، أن "قول قاسم إن إيران هي من أوقفت العدوان على لبنان بحدوده الحالية لا يصرف سياسياً، وكان الأجدر بها أن توقف الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية من حين لآخر على مواقع في العمق الإيراني".



وسأل: كيف يمكن تسريع إعادة الإعمار من دون أن يوافق الحزب على نزع سلاحه والكف عن اتباع سياسة المكابرة والإنكار للوضع المستجد على ، وتهديد قاسم بنفاد صبره وهو يدرك أن لا مصلحة له باستخدام الشارع لأنه سيرتد عليه شعبياً، ولن يقتصر على خصومه لأن المزاج الشيعي العام ينشد الاستقرار وعودة النازحين إلى قراهم، وهذا ما اضطره للقول: نحن نصبر حفاظاً على الوحدة والسلم الأهلي؟.



ووفق الصحيفة، "يقف لبنان أمام معادلة تقوم على التلازم بين حصرية السلاح بيد الدولة وانسحاب إسرائيل، وهي تشكل الإطار العام للقوة الدولية البديلة لـ«يونيفيل» التي ستحظى بغطاء من مجلس الأمن الدولي، ولديها جدول أعمال يجمع بين اتفاق الإطار والقرار 1701، وهذا من شأنه أن يضع «حزب الله» أمام مسؤوليته لتبيان مدى استعداده للتعاون، إلا إذا ارتأت قيادته أن تحيل الإجابة على إيران التي ستصطدم بإجماع دولي وعربي على نزع سلاح الحزب الذي لن يلقى من يناصره من القوى السياسية حتى من جانب حلفائه؛ لأن ما يهمهم أولاً وأخيراً انسحاب إسرائيل".

