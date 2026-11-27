رسالة اسرائيلية وصلت إلى لبنان.. ووصفة لاستدراج "حزب الله"؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن بأن "الرسائل الدولية التي تصل إلى ، خصوصاً من قبل الأميركية، تشير إلى استياء من أداء ، وتعتبر أنها لا تقوم بواجباتها ومهامها ولا تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها حول سحب السلاح. وما تصرّ عليه الولايات المتحدة الأميركية هو إقدام الجيش على سحب سلاح ، وعدم الخوف من ذلك، إضافة إلى عدم التخوف من حصول صدام، وقد نقل الأميركيون رسالة إسرائيلية إلى لبنان بأن جاهزة لمساعدة عسكرياً لنزع سلاح الحزب. ما تطالب به هو أن تحزم الدولة أمرها، ولو كان ذلك سيؤدي إلى صدام بين الجيش والحزب".

