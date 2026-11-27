ووفق المدن، "هذا لا ينفصل عن اشتداد الضغوط لمتابعة المسار القضائي وملاحقة مسؤولي الحزب وإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي. وهو ما يدفع الكثيرين إلى اعتبار أن ما يجري هو وصفة جاهزة لاستدراج الحزب إلى أي لعبة في الشارع، أو محاولة للسيطرة على الوضع على الأرض
في بيروت
مثلاً، فعندها سيكون الجيش اللبناني
أمام اختبار حول كيفية التصرف والتصدي للحزب، ودفعه لاتخاذ موقف حازم في منع حزب الله
من القيام بأي تحرك من شأنه أن يشكل تهديداً للاستقرار أو يهدف إلى تغيير موازين القوى السياسية
وإعادة الإمساك بزمام الأمور".