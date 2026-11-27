شحنة الـ 400 ألف حبّة كبتاغون.. الجمارك اللبنانية توضح مسار الشحنة إلى سوريا

اعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان انه"على إثر إعلان السلطات العراقية إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبّة كبتاغون بالتعاون مع السلطات السورية، وما ورد عن قدوم الشحنة من لبنان، تواصلت المديرة العامة للجمارك غراسيا قزي مع نظيرها السوري لمتابعة القضية والاستفسار عمّا توصّلت إليه التحقيقات بشأن مسار الشحنة.



وأفادها بأنّ التحقيقات بيّنت أنّ الشحنة أُدخلت إلى الأراضي السورية تهريباً، من دون أن تمرّ بأيّ من المعابر الحدودية الشرعية بين لبنان وسوريا. فاقتضى التوضيح".