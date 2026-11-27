وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: كتل هوائية دافئة نسبياً مصدرها شمال أفريقيا تؤدي إلى إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى ، حيث تتأثر المنطقة تدريجاً بمنخفض جوّي متمركز فوق البحر المتوسط مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح ناشطة.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 14 و 23 درجة، 17 و25 درجة، زحلة بين 8 و 20 درجة.-الطقس المتوقع في :الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، واستقرارها فوق الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، يتشكّل الضباب على المرتفعات اعتباراً الظهر وتتكاثف الغيوم مساءً ، وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا خصوصا جنوب البلاد، مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد.الإثنين: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات فتسوء الرؤية أحياناً، كما نشهد ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة صباحاً والتي تعود لتنخفض بشكل تدريجي وملحوظ خلال النهار، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة أحياناً، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا مع احتمال تساقط حبات البرد، وتحذير من خطر تكوّن السيول على الطرق.