ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، بدأ آلاف النازحين رحلة العودة إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وسط مشاهد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب.
ونصّ الاتفاق، الذي أُبرم بوساطة أميركية وفرنسية، على وقف الأعمال العدائية، وانسحاب القوات الإسرائيلية
من جنوب لبنان
خلال مهلة 60 يوماً، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني
جنوب الليطاني، وتطبيق القرار الدولي 1701، تحت إشراف آلية دولية لمراقبة التنفيذ.
واليوم، بعد مرور عامين على دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، لا يزال لبنان
يواجه تداعيات الحرب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من أراضيه، وسط مساعٍ دبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة السيادة اللبنانية
كاملة.