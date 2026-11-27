في مثل هذا اليوم.. عامان على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

في مثل هذا ، 27 تشرين الثاني 2024، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجراً، بعد أكثر من عام على اندلاع المواجهات بين وإسرائيل، ونحو شهرين من الحرب الواسعة على لبنان.

