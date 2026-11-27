"تقدّم أحد المصارف، بواسطة وكيله القانوني، بشكوى أمام المختص بحق المدعو (ح. ل.) بجرم التزوير واستعمال مستندات مزوّرة.

وفي خلال التّحقيق مع الأخير من قبل عناصر فصيلة الدامور في وحدة ، أفاد بأنه استحصل على كشف الحساب المزوّر موضوع الشكوى، من صاحب مكتب سفريات يُدعى س. م. (من مواليد عام 1993، لبناني)

وبعد مقارنة المستندات، تبيّن أن كشف الحساب يحمل اسم المشتبه به (ح. ل.)، فيما تختلف أرقام الحسابات والتواريخ والمبالغ الواردة فيه، ما أثار الشبهة حول قيام (س. م.) بتزوير المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرات السفر.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى إحضار (س. م.) المذكور من القديمة، للتّحقيق معه.

من خلال التدقيق في أجهزته، تبيّن وجود عشرات كشوفات الحسابات المزوّرة، إضافة إلى إفادات معاهد مزوّرة ونماذج تقارير طبيّة، فضلًا عن تطبيقات حديثة (App) استُخدمت في عمليّات التزوير.

بالتوسّع في التّحقيق مع (س. م.) من قبل عناصر ، أُوقف أيضًا بجرم تزوير عشرات المستندات التي كان يؤمّنها لطالبي الحصول على تأشيرات سفر، لقاء مبالغ تتراوح بين 5,000 و10,000 أميركي.

أُحيل الموقوف إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته".