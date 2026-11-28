حركة الاتصالات الدولية والعربية "بلا بركة".. والفيتو على الطاولة! (الديار)

جاء في صحيفة "الديار":

تستمر حركة الاتصالات الدولية والعربية "بلا بركة حتى الان"، نتيجة عدم التوصل الى صيغة توافقية مقبولة من الاطراف الدولية وتحديدا لتعبئة الفراغ في الجنوب بعد انسحاب الدولية اواخر الشهر الحالي بسبب التمسك الاسرائيلي بالتواصل المباشر بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي من دون وسيط، وتشكيل لجنة ثلاثية اميركية اسرائيلية لبنانية تتابع التطورات في الجنوب وتعالج اي طارئ من دون الحاجة لاي قوات دولية او اممية.



كشفت المصادر المتابعة للاتصالات، عن صيغة فرنسية لاستمرار عمل القوات الدولية أثناء فترة انسحابها العام المقبل حتى التوافق على القوات البديلة، وان وضعت العديد من القوى في هذا الطرح، وكشفت المصادر عن لقاءات عدة جمعت مؤخرا مسؤولين في السفارة في ومسؤولين في الذين حذروا الفرنسيين من القبول بالطرح الاميركي لتعديل الـ 1701 مع التاكيد على استمرار عمل اليونيفيل تحت راية الامم المتحدة.





وكشفت المصادر ايضا، عن اتصالات روسية صينية إيرانية بشأن ، وان بكين وموسكو ابلغا الجانب الفرنسي رفضهما اي صيغة تقترحها واشنطن وباريس للحل في لبنان من دون موافقة جميع الاطراف اللبنانية وسيمارسان حق الفيتو ضد هذه الصيغة الاميركية الفرنسية، مع استعدادهم للقبول باي صيغة لبنانية توافقية جامعة بغطاء ودولي تحت رعاية الامم المتحدة.