صيغة فرنسية تجنبًا للفراغ الأمني بعد اليونيفيل..وهذه تفاصيلها (الشرق الأوسط)

قالت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات الدولية لـصحيفة "الشرق الأوسط" إن "مجمل ما يُحكى لا يتعدى كونه مقترحات لتجنّب الفراغ الأمني في الجنوب، ولا شيء محسوماً حتى الآن". وأوضحت المصادر: "التفاوض اليوم سيشمل اللاعبين الأساسيين المقررين في ؛ أي الدول دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، وذلك للتوصل إلى تفاهم تجنباً لاستخدام إحداها حق النقض (الفيتو) ضد القرار المقترح".

وأضافت المصادر: "الآن بدأ الحراك الفعلي، وهناك محاولات فرنسية لصياغة مسودة لقرار أممي تعمل على إعداده بعد حصيلة اتصالات دولية ولبنانية، وهناك صيغة بدأ الإعداد لها، وعلى أساسها ستنشط الحركة وعملية التفاوض، وستظهر المواقف في شأن قبولها أو رفضها".



ويُفترض أن يبدأ الإعلان عن هذه الصيغة في الأسبوع المقبل، بعد أن وصلت مسودتها إلى الأطراف المعنية بالبحث، سواء في الداخل اللبناني أو خارجه. وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الاتصالات الدولية، إن ملامح الصيغة تتضمن تأجيلاً لانسحاب اليونيفيل لمدة تصل إلى 6 أشهر، عبر برمجة الانسحاب بطريقة تقنية.



وقالت المصادر: "ثمة إجماع لدى الدول المعنية بالملف منع الفراغ في الجنوب، ولا تُعارض تمديد وجود (اليونيفيل) تحت غطاء دولي". وأوضحت أن الصيغة المقترحة "تتضمن برمجة للانسحاب بما يطيل أمد بقاء بعض البعثات فترة أطول"، في إشارة إلى انسحاب بعثة، وتليها بعثة أخرى بالتدرج، على أن تستمر الباقية بمتابعة مهامها، مما يمنع الفراغ الأمني في منطقة عملياتها.



وتتضمن الصيغة "اقتراحاً لتمديد موعد الانسحاب النهائي 6 أشهر بما يتجاوز موعد انسحابها الكامل في نهاية عام 2027، على أن تحافظ على تنفيذ مهامها خلال تلك الفترة". وهذه الصيغة تختلف عن قرار رقم 2790 الذي يحدد انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" وتوقف عملياتها بصيغتها الحالية في 31 ديسمبر 2026، وبدء عملية خفض القوام والانسحاب اعتباراً من ذلك التاريخ، على أن تُستكمل خلال سنة واحدة؛ أي بحلول نهاية عام 2027.