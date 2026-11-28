ماراثون بيروت الأحد.. إليكم خريطة تدابير السير الاستثنائية



صدر عن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:



يقام يوم الأحد في 29-11-2026 في ، سباق "سبينس بيروت ماراثون" لمسافات مختلفة، بمشاركة ما يقارب 2000 عدّاء وعدّاءة، وينطلق السّباق من ساحة ، عند السّاعة 5:45 صباحًا.



كما تُنظَّم ركضة تحضيريّة لمسافة 5 كلم يوم السبت 28-11-2026 من السّاعة 6:30 لغاية السّاعة 7:30 صباحًا، إنطلاقًا من ساحة الشهداء وصولًا إلى الواجهة البحريّة، ومن ثم العودة إلى نقطة الانطلاق.



لذلك، سيتم اتخاذ تدابير، وفقًا للآتي:



أولاً: إقفال ساحة الشهداء ابتداءً من مساء يوم الجمعة 27 الجاري إلى حين انتهاء السباق يوم الأحد 29 منه.



ثانيًا: إقفال ساحة الشهداء – امام مبنى جريدة النهار، يوم السبت اعتبارًا من الساعة 22:00 لغاية انتهاء السباق يوم الأحد.



ثالثًا: إقفال مسار السباق يوم الأحد، اعتبارًا من السّاعة 4:30 فجرًا، على أن يتم فتحه تدريجيًّا بعد مرور آخر العدّائين.



رابعًا: منع وقوف السيارات على طول مسار السباق، اعتبارًا من الساعة 21:00 من يوم السبت 28-11-2026، ومنع مرورها اعتبارًا من الساعة 4:30 من فجر الأحد، وسيتم إجراء التحويلات التالية:



– عند تقاطع جامع عين المريسه وتحويله صعوداً بإتجاه شارع حسن إدريس غراهام ورجوعاً بإتجاه فينيسيا.



– عند تقاطع الحمام العسكري رجوعاً وصعوداً بإتجاه طلعة العرداتي.



– منع السير عند اوتيل لانكستر وتحويله بإتجاه الحمرا.



– السير القادم من نفق فينيسيا، تحويله صعوداً بإتجاه شارع جون كندي.



كما سيتم إقفال المفارق المؤدية الى الكورنيش البحري، على الشكل التالي:



(مفرق ملعب النجمة – مفرق مدينة الملاهي – مفرق مطعم لامب هاوس – مفرق الريفييرا – مفرق الوزير حماده – مفرق شبلي العريان – مفرق راسمني يونس – مفرق نيجيريا – مفرق الجامعة الاميركية – مفرق حسن رفاعي (قبل ستار باكس) – مفرق سنتر مشخص – مفرق دمرجي (ابن سينا) – مفرق بنك والمهجر / السان جورج ( مقابل فينيسيا ) – فتحة اوتيل فينيسيا – مفرق بنك لبنان والمهجر/ السان جورج – مفرق البالم بيتش مطعم الهندي (١) – مفرق البالم بيتش مطعم الهندي (٢) – مفرق الدمرجي – تقاطع دار المريسة – تقاطع الطازج – مدخل المنارة – مسمكة منير – تقاطع الحمّام العسكري ).



– منع السير القادم من تقاطع بشارة الخوري بإتجاه السوديكو، وتحويله الى نزلة صهيون، ومن ثم يميناً بإتجاه برج الغزال.



– منع المرور داخل نفق البربير مقابل طحان بإتجاه المتحف، وتحويله فوق النفق بإتجاه البربير وعمر بيهم وقصقص.



– منع السير القادم من سليم سلام باتجاه الإسكوا، وتحويله باتجاه نفق الحمرا.



– منع السير القادم من نزلة الباشورة، وتحويله يميناً باتجاه العقارية وبرج الغزال.



– منع السير القادم من تقاطع عمر بيهم باتجاه جسر اليافي، وتحويله داخل نفق عمر بيهم – العاملية.



– عزل شارع بدارو.



– عزل شارع طريق الشام من المتحف حتى تقاطع الناصرة.



– عزل الطريق المؤدي من تقاطع سامي الصلح باتجاه مستديرة الطيونة.



– عزل الطريق المؤدي من تقاطع الدخولية حتى تقاطع المتحف على الاتجاهين بما فيها الانفاق.



– عزل الطريق المؤدي من تقاطع سامي الصلح حتى تقاطع المتحف.



– عزل شارع مارمخايل حتى تقاطع الدخولية وصولا إلى نهاية شارع الارز.



– عزل الطريق المؤدي من تقاطع جورج حداد، من تقاطع بيت الكتائب الصيفي فوق النفق.



– منع السير من الوصول الى تقاطع البويك / السير القادم من الطيونة وفرن الشباك، وتحويله الى مستديرة العدلية.



– منع السير من الوصول الى تقاطع المتحف من جهة البربير.



– منع السير من الوصول باتجاه جسر الفيات من مستديرة العدلية.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع المتحف من مستديرة العدلية.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع الناصرة.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع الناصرة من جهة شارع اديب اسحاق.



– منع السير من الوصول باتجاه مدرسة الاوروغواي من جهة جامعة الحكمة.



– منع السير من الوصول باتجاه جسر الواطي من جهة مستديرة الحايك.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع الدخولية من جهة برج حمود.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع الدخولية من جهة ساحة الفورم دي بيروت.



– منع السير من الوصول باتجاه تقاطع بيت الكتائب / الصيفي من جهة الاوتوستراد ، وتحويله باتجاه شارل الحلو من جهة شارع الجمارك.



– منع السير من الوصول الى تقاطع بيت الكتائب / الصيفي من جهة تقاطع جورج حداد.



– منع السير من الوصول الى شارع مارمخايل من جهة شارع الجميزة.



– منع السير من الوصول الى شارع مارمخايل من جهة نزلة العكاوي.



– تحويل السير القادم من الاسكوا الى رياض الصلح، باتجاه سليم سلام.



– تحويل السير القادم من بشارة الخوري باتجاه ساحة الشهداء الى طلعة المالية عند تقاطع بنك الموارد.



– تحويل السير القادم من نزلة بنك البحر المتوسط باتجاه ستاركو عند تقاطع بنك عودة.



– تحويل السير امام اوتيل VOCO باتجاه نفق فينيسيا.



– تحويل السير عن شوارع ويغان – تويني – فوش واللنبي.



يرجى من المواطنين أخذ والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وباللافتات المرورية، حفاظً على المتسابقين وتسهيلًا لحركة السّير.