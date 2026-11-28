تعبّر وزارة الخارجيّة والمغتربين عن استنكارها لما صدر خلال اللقاء الذي عُقد في بيروت تضامناً مع عدد من علماء مملكة البحرين، من مواقف وعبارات مسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسّساتها القضائيّة، وتؤكّد أنّ هذه المواقف لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانيّة أو عن سياستها تجاه مملكة البحرين الشقيقة.

