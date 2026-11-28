تعبّر وزارة الخارجيّة والمغتربين عن استنكارها لما صدر خلال اللقاء الذي عُقد في بيروت تضامناً مع عدد من علماء مملكة البحرين، من مواقف وعبارات مسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسّساتها القضائيّة، وتؤكّد أنّ هذه المواقف لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانيّة أو عن سياستها تجاه مملكة البحرين الشقيقة.
الموجز الاخباري من قناة الجديد
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 27 /11 /2026، حصل إشكال في حي الشراونة – بعلبك، تخلّله تبادل لإطلاق النار وإطلاق مذنبات صاروخية (آر بي جي) أدى إلى تعرّض محيط أحد المراكز العسكرية لطلقات نارية.