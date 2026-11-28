بعد لقاء بيروت.. الخارجية اللبنانية تستنكر الإساءة إلى مملكة البحرين

تعبّر وزارة الخارجيّة والمغتربين عن استنكارها لما صدر خلال اللقاء الذي عُقد في تضامناً مع عدد من علماء مملكة ، من مواقف وعبارات مسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسّساتها القضائيّة، وتؤكّد أنّ هذه المواقف لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانيّة أو عن سياستها تجاه مملكة البحرين الشقيقة.

