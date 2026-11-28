في المشهد السياسي، ينتظر لبنان معطيات أوضح عن موعد جولة تفاوضية جديدة، وفي معلومات الجديد أن الاجتماع سيكون عسكريا وعبر زوم فقط، فيما اكد مصدر رسمي للجديد أن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرتبط بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وما إذا كانت هذه الحكومة ستبقي على الصيغة السابقة للوفد الاسرائيلي أو ستدخل تعديلات عليها، وكل ذلك يرتبط بالتشكيلة الحكومية، علما أن استئناف التفاوض يفترض أن يكون تلقائيا بعد التشكيل.

