خط بعبدا - عين التينة "متين".. وملف السلاح: حرب على طائفة؟

في المشهد السياسي، ينتظر معطيات أوضح عن موعد جولة تفاوضية ، وفي معلومات الجديد أن الاجتماع سيكون عسكريا وعبر زوم فقط، فيما اكد مصدر رسمي للجديد أن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرتبط بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وما إذا كانت هذه الحكومة ستبقي على الصيغة السابقة للوفد الاسرائيلي أو ستدخل تعديلات عليها، وكل ذلك يرتبط بالتشكيلة الحكومية، علما أن استئناف التفاوض يفترض أن يكون تلقائيا بعد التشكيل.



على خط آخر قالت المصادر، عينها للجديد إن هناك تطابقا في وجهات النظر بشأن اليونيفيل بين الأميركي والفرنسي وتحديدا حول ضرورة تمديد مهلة الانسحاب، بانتظار الصيغة البديلة مطلع العام المقبل، فالاستحقاقات الاميركية وموسم الاعياد تأخذ حيزا من اهتمامات ما يحول دون الالتفات الى حل لمرحلة ما بعد اليونيفيل.



داخليا، اعتبر مصدر رسمي لبناني للجديد أن هنالك الكثير من عمليات ضخ الشائعات في بما يخص الاستقرار الداخلي والعلاقات السياسية، ويؤكد أن خط عين التينه- متين واستراتيجي، أما على خط حارة حريك فلحزب الله شروطه، في مقابل أبواب مفتوحة في بعبدا ومن دون أي شروط، الملف الأبرز، على مطالع الاسبوع القادم هو المجلس العدلي وجلسة ، إذ سيحضر بند الاحالة اليه يوم الثلثاء من زاوية استكمال البحث الذي بدأ في هذا الملف، وقد تكون هذه الصيغة مخرجا أو توليفة لاحتواء أي توتر أو قلق الى ما بعد موسم الاعياد.



القلق الحكومي، تتوجس منه أيضا مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن هناك تشنجا في الشارع اللبناني، وهو ما يشكل هاجسا لدى اطراف عدة، خاصة أن معالجة حصرية السلاح التي تعتبر أساسا في المرحلة المقبلة تترجم من قبل اطراف معينة أنها حرب على طائفة بأكملها، وسط حملات شرسة من الجانبين، الامر الذي يستوجب التهدئة والتواصل، والاهم تقديم محفزات حكومية واصلاحية واجتماعية ملحة وعاجلة لاحتواء أي اهتزاز داخلي.



علمت الجديد، أن "وفدا قطريا يزور الاسبوع المقبل، كما ينتقل وفد لبناني الى قطر لاستكمال البحث بملف الطاقة والكهرباء، وتصف مصادر دبلوماسية ملف الكهرباء بأنه under process وممتاز، ولا صحة لما يتم ترويجه عن عقبات، فلا خلافات مع اي طرف، ولبنان في عين مجلس التعاون الخليجي وصلب اهتمامه، فيما انشاء بنية تحتية كاملة للطاقة تحتاج الى بعض الوقت.