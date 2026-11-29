في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة زراعة المخدرات والاتجار بها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام أحد المطلوبين بزراعة الماريجوانا داخل خيم بلاستيكية في بلدة عيناتا البقاعية.
بتاريخ 18-11-2026، نفّذت قوة تابعة للشعبة مداهمة للموقع، حيث تبيّن وجود ثلاث خيم بلاستيكية تضم نباتات الماريجوانا، عائدة للمدعو:
ر. ح. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار.
عملت القوة على إتلاف المزروعات، كما ضبطت نحو /200/ غرام من الماريجوانا الجاهزة والمعدّة للبيع، ونحو /1/كيلوغرام من الماريجوانا غير المصنّعة، ونحو كيلوغرامين من بذورها، إضافة إلى بندقية صيد ومنظار.
أُودعت المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتوقيف المطلوب.