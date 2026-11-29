في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة زراعة المخدرات والاتجار بها في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى عن قيام أحد المطلوبين بزراعة الماريجوانا داخل خيم بلاستيكية في بلدة عيناتا البقاعية.

بتاريخ 18-11-2026، نفّذت قوة تابعة للشعبة مداهمة للموقع، حيث تبيّن وجود ثلاث خيم بلاستيكية تضم نباتات الماريجوانا، عائدة للمدعو:

ر. ح. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو مطلوب ومتوارٍ عن الأنظار.

عملت القوة على إتلاف المزروعات، كما ضبطت نحو /200/ غرام من الماريجوانا الجاهزة والمعدّة للبيع، ونحو /1/كيلوغرام من الماريجوانا غير المصنّعة، ونحو كيلوغرامين من بذورها، إضافة إلى بندقية صيد ومنظار.

أُودعت المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتوقيف المطلوب.