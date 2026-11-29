وفي ما يتعلّق بسلامة السكان، أوصت الهيئة بتثبيت خزانات المياه والألواح الشمسية، والتأكّد من التمديدات الكهربائية، وعدم استخدام المصاعد عند تسرّب المياه إلى المباني أو حدوث أعطال كهربائية، فضلًا عن تجنّب الوقوف أو ركن السيارات قرب الأبنية المتصدّعة والجدران المهدّدة بالسقوط.

كما شدّدت على ضرورة الاستعانة بمهندسين مختصين لمعالجة الأضرار الإنشائية، مؤكدةً أن حماية الأبنية مسؤولية مشتركة تتطلّب تعاون المالكين والمستأجرين والبلديات والجهات الرسمية.

وختمت الهيئة بيانها بالقول: "لا تنتظروا لتكتشفوا الخلل، ولا تنتظروا الانهيار للتحرك. فالصيانة الوقائية ليست مجرد كلفة إضافية، بل استثمار في سلامة الإنسان وحماية الممتلكات والحفاظ على النسيج العمراني والتراثي".