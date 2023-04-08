رسالة مؤثرة من غيثة العلاكي لزوجها سعد لمجرد في عيد ميلاده

وجّهت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، رسالة مؤثرة لزوجها بمناسبة عيد ميلاده الذي صادف امس في السابع من ابريل/نيسان.



وفي التفاصيل، نشرت غيئة على حسابها عبر انستغرام، صورة لزوجها سعد لجرد، ارفقتها بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "على الرغم من أننا بعيدون جدًا، فاعلم أنني أفكر فيك في يومك الخاص (يوم ميلادك).. أتمنى أن تقضي وقتًا رائعًا ولا أطيق الانتظار حتى نتمكن من أن نكون معًا مرة أخرى".

وتابعت: "عيد ميلاد سعيد! سأفكر فيك اليوم، مثل كل يوم، وآمل أن تقضي وقتًا رائعًا في الاحتفال بتقدمك عامًا آخر".

هذا ونشرت غيثة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة جمعتها بـ سعد لمجرد، وعلقت عليها بالقول: "ليس هناك شك في ان المسافة يمكن ان تكون صعبة على العلاقة، لكنني اريد ان اطمئنك ان المسافة لا يمكن ان تضعف حبي لك، انت الى الابد في قلبي".