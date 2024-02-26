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إقتصاد

الدولار ينخفض في بداية أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

2024-02-26 | 15:38
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الدولار ينخفض في بداية أسبوع حافل ببيانات اقتصادية
الدولار ينخفض في بداية أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

​انخفض الدولار مقابل سلة عملات رئيسية، الاثنين، قبيل صدور البيانات الخاصة بطلبيات السلع المعمرة والتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقد توفر هذه البيانات المزيد من المعلومات عن الموعد الذي ربما يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور بيانات السلع المعمرة الأميركية، الثلاثاء، وستصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقياس التضخم، يوم الخميس.

وخفض المتعاملون في السوق في الآونة الأخيرة توقعاتهم بشأن النسبة والموعد الذي يتوقعون فيه أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ لا يزال الاقتصاد الأميركي قويا.

كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.

الدولار ينخفض في بداية أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

إقتصاد

عربي و دولي

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عملة الدولار

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