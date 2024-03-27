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إقتصاد

الين الياباني يهبط لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 34 عاماً

2024-03-27 | 02:56
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الين الياباني يهبط لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 34 عاماً
الين الياباني يهبط لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 34 عاماً

أصدر وزير المالية الياباني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين، حيث هوت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاما مقابل الدولار، وقال إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي.

وكانت آخر مرة استخدم فيها الوزير شونيتشي سوزوكي عبارة "الإجراءات الحاسمة" في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.

وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات الأربعاء بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أميركية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عاما وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميا في السوق في عام 2022.

وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية الأربعاء بعد تراجعه نحو 0.2 بالمئة، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر 2022 لشراء العملة.

وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.

الين الياباني يهبط لأدنى مستوى له أمام الدولار منذ 34 عاماً

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