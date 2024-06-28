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إقتصاد

جدول جديد للمحروقات.. وارتفاع بالأسعار

2024-06-28 | 03:13
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جدول جديد للمحروقات.. وارتفاع بالأسعار
جدول جديد للمحروقات.. وارتفاع بالأسعار

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 26 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشّكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و607 آلاف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و647 ألف ليرة

المازوت: مليون و478 ألف ليرة

الغاز: 841 ألف ليرة

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الذهب يتراجع مع صعود الدولار!

اقرأ ايضا في إقتصاد

الذهب يتراجع مع صعود الدولار!
2024-05-21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار!

تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، في تعاملات الثلاثاء، مع صعود الدولار ليبتعد المعدن النفيس عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بفعل عوامل داعمة مثل تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، فيما عززت المخاطر الجيوسياسية الطلب على أصول الملاذ الآمن.

2024-05-21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار!

تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، في تعاملات الثلاثاء، مع صعود الدولار ليبتعد المعدن النفيس عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بفعل عوامل داعمة مثل تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، فيما عززت المخاطر الجيوسياسية الطلب على أصول الملاذ الآمن.

تقرير بنك عوده الاقتصادي للفصل الأول من العام 2024: ركود اقتصادي بفعل تداعيات الحرب بالترافق مع استقرار نقدي وسط توازن المالية العامة والحسابات الخارجية
2024-05-02

تقرير بنك عوده الاقتصادي للفصل الأول من العام 2024: ركود اقتصادي بفعل تداعيات الحرب بالترافق مع استقرار نقدي وسط توازن المالية العامة والحسابات الخارجية

صدر التقرير الاقتصادي الجديد لبنك عوده والذي قال فيه ان الأوضاع الاقتصادية والنقدية خلال الفصل الأول من العام 2024 جاءت على مرآة الظروف الاقتصادية في الفصل الرابع من العام 2023: انتكاس الاقتصاد الحقيقي نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب على الحدود الجنوبية اللبنانية والتي نتج عنها ركود الناتج، واستقرار الوضع النقدي في ظل استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار على الرغم من التداعيات السلبية للحرب، وشبه التوازن في المالية العامة نتيجة احتواء عجز الموازنة على الرغم من التأثير المعاكس لعامل زيادة أجور القطاع العام.

2024-05-02

تقرير بنك عوده الاقتصادي للفصل الأول من العام 2024: ركود اقتصادي بفعل تداعيات الحرب بالترافق مع استقرار نقدي وسط توازن المالية العامة والحسابات الخارجية

صدر التقرير الاقتصادي الجديد لبنك عوده والذي قال فيه ان الأوضاع الاقتصادية والنقدية خلال الفصل الأول من العام 2024 جاءت على مرآة الظروف الاقتصادية في الفصل الرابع من العام 2023: انتكاس الاقتصاد الحقيقي نتيجة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب على الحدود الجنوبية اللبنانية والتي نتج عنها ركود الناتج، واستقرار الوضع النقدي في ظل استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار على الرغم من التداعيات السلبية للحرب، وشبه التوازن في المالية العامة نتيجة احتواء عجز الموازنة على الرغم من التأثير المعاكس لعامل زيادة أجور القطاع العام.

الذهب يحلّق في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار
2024-04-17

الذهب يحلّق في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار

​ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتقترب من مستويات قياسية مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن. كما ساهمت التراجعات قصيرة الأجل في قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في دعم أسعار الذهب.

2024-04-17

الذهب يحلّق في ظل التوتر بالشرق الأوسط وانخفاض الدولار

​ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتقترب من مستويات قياسية مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن. كما ساهمت التراجعات قصيرة الأجل في قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في دعم أسعار الذهب.

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