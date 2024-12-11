بايدن: خطة ترامب الاقتصادية ستكون "كارثة"

وقال بايدن، الثلاثاء، إنّ تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات هي "خطأ فادحا" وحثّ الجمهوريين على التخلّي عن التخفيضات الضريبية المقترحة.

وفاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني، بعدما بنى جزءا كبيرا من حملته الانتخابية على غضب الناخبين الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل حكم الديموقراطيين.

وقال بايدن "أدعو الله أن يتخلص الرئيس المنتخب من مشروع 2025. أعتقد أنها ستكون كارثة اقتصادية لنا وللمنطقة"، في إشارة إلى مسودة ذات توجّه محافظ للجمهوري ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية مطلع 2025.