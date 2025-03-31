أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، عن خفض التضخم في لبنان من 300% إلى 18% خلال عام واحد، مؤكدًا أن عدم تمويل الدولة حفزها على زيادة الجباية، ما أسهم في تحقيق فائض بالموازنة.
ارتفع الذهب مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتوترات التجارية وقلق حيال التضخم.وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3015.42 دولاراً. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 3019.40 دولاراً.
سجل الذهب اليوم الأربعاء أعلى مستوى تاريخي له، حيث وصل سعر الأوقية إلى 3038.90 دولارًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية.