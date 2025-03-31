أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا

ارتفع الذهب مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتوترات التجارية وقلق حيال التضخم.



وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3015.42 دولاراً. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 3019.40 دولاراً.