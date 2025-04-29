الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إقتصاد

الحد الأدنى للأجور.. إليكم حقيقة الـ900 دولار!

2025-04-29 | 03:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الحد الأدنى للأجور.. إليكم حقيقة الـ900 دولار!
الحد الأدنى للأجور.. إليكم حقيقة الـ900 دولار!

أشار وزير العمل محمد حيدر إلى "وجود اختلافات في وجهات النظر بين نقابات العمال والهيئات الاقتصادية في اجتماع لجنة المؤشر أمس"، كاشفاً "أنّ أكثر من 80% من النقاط تم الاتفاق عليها ولا تزال هناك نقاط يتم الحديث عنها".

وأكد حيدر، في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، أن "النقاشات مستمرة ووجهات النظر باتت متقاربة"، لافتاً إلى أن "رقم 900 دولار للحد الأدنى للأجور لم يُتداول به في خلال النقاشات، ومن يُصدر دراسات يضع أرقاماً ولا يتحدث عن الواقع، فالأرقام التي يتم طرحها قد تكون مطلوبة لعيش حياة كريمة في لبنان، لكنّها بعيدة من الواقع وهدفها التشويش على المرحلة".

وأشار إلى أن "هناك نقاشاً عميقاً ودقيقاً ومسؤولاً يحصل لحلّ الأزمة"، آملاً "في الوصول إلى النتيجة المسؤولة في 7 أيار المقبل".

وشدد على أنه "لن يقبل بأي نقاش يؤدّي إلى انهيار قطاع على حساب آخر، فنحن نريد حلاً يحفظ حق العامل ويحافظ على القطاع".

وذكّر بأن القطاع الاقتصادي "لا يزال منهاراً وكذلك الوضع الأمني لا يزال هشاً ولم نر المغتربين يأتون إلى لبنان بعد، لذا لا يمكن الحديث عن أرقام مرتفعة قبل أن يصبح الوضع الاقتصادي سليماً وصلباً"، مؤكداً أن "الأمور ستسير بمراحل متدرّجة". 

الحد الأدنى للأجور.. إليكم حقيقة الـ900 دولار!

إقتصاد

محليات

الحد الأدنى للأجور

لبنان

الإقتصاد اللبناني

محمد حيدر

وزير العمل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الذهب ينخفض.. والسبب؟

اقرأ ايضا في إقتصاد

الذهب ينخفض.. والسبب؟
02:18

الذهب ينخفض.. والسبب؟

انخفضت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الثلاثاء، مع تراجع جاذبيته كملاذ آمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، فيما يترقّب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

02:18

الذهب ينخفض.. والسبب؟

انخفضت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الثلاثاء، مع تراجع جاذبيته كملاذ آمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، فيما يترقّب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أميركية لتقييم توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد التراجع.. الذهب يفاجئ الأسواق!
2025-04-24

بعد التراجع.. الذهب يفاجئ الأسواق!

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الخميس، مدفوعة بإقبال على الشراء بعد انخفاض الأسعار، وذلك بعد يوم من وصول المعدن إلى أدنى مستوى في أسبوع.

2025-04-24

بعد التراجع.. الذهب يفاجئ الأسواق!

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الخميس، مدفوعة بإقبال على الشراء بعد انخفاض الأسعار، وذلك بعد يوم من وصول المعدن إلى أدنى مستوى في أسبوع.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025