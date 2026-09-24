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إقتصاد

تغيّر في أسعار النفط.. ماذا عن الذهب؟

2026-09-24 | 01:24
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تغيّر في أسعار النفط.. ماذا عن الذهب؟
تغيّر في أسعار النفط.. ماذا عن الذهب؟

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد ارتفاعها بأربعة في المئة خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أنها لا تزال منفتحة على الديبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات ​المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 102.13 دولارا ‌للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.56 دولارا.

من جهة اخرى، استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية اليوم، إذ يركز المستثمرون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ولم يشهد الذهب تغيرا ‌يذكر في المعاملات الفورية وظل عند 4285.31 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش. واستقرت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 4321.40 دولارا.
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