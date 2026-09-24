تغيّر في أسعار النفط.. ماذا عن الذهب؟

تراجعت أسعار ، بعد ارتفاعها بأربعة في المئة خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعلنت فيه أنها لا تزال منفتحة على الديبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات ​المتحدة.