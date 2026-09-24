تغيّر في أسعار النفط.. ماذا عن الذهب؟

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 102.13 دولارا للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
الوسيط 59 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.56 دولارا.
من جهة اخرى، استقرت أسعار الذهب
في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية اليوم
، إذ يركز المستثمرون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وظل عند 4285.31 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش. واستقرت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون
الأول عند 4321.40 دولارا.