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إقتصاد

الذهب والنفط في اتجاهين.. إليكم آخر الأسعار

2026-09-29 | 02:25
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الذهب والنفط في اتجاهين.. إليكم آخر الأسعار
الذهب والنفط في اتجاهين.. إليكم آخر الأسعار

استقر سعر الذهب اليوم، لكنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من سبعة أسابيع وسط مخاوف من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، فيما ينتظر المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4124.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من آب في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4156.70 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم، إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط من جراء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على مؤشرات تفيد بتعافي صادرات الخام من المنطقة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 105.91 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 93.32 دولارا.
الذهب والنفط في اتجاهين.. إليكم آخر الأسعار

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