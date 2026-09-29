الذهب والنفط في اتجاهين.. إليكم آخر الأسعار

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب
في المعاملات الفورية مسجلا 4124.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0140 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من آب في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4156.70 دولارا.
وارتفعت أسعار النفط
للجلسة الثانية على التوالي اليوم
، إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط
من جراء الصراع بين الولايات المتحدة
وإيران على مؤشرات تفيد بتعافي صادرات الخام من المنطقة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 105.91 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 72 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 93.32 دولارا.