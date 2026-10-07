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إقتصاد

الذهب اليوم.. كم وصل سعر الأونصة؟

2026-10-07 | 02:57
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الذهب اليوم.. كم وصل سعر الأونصة؟
الذهب اليوم.. كم وصل سعر الأونصة؟

الذهب اليوم.. كم وصل سعر الأونصة؟

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4150.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 4177.60 دولار.
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