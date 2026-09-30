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2026-09-30 | 02:45
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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو ووزير الدفاع عقدا اجتماعاً تشاورياً طارئاً مع كبار المسؤولين في جهاز الأمن على إثر حادث الطائرة
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