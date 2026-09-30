يديعوت أحرونوت: الطائرة هبطت في المملكة العربية السعودية

مصادر سياسية للجديد عن المفاوضات: بات شبه محسوم ترحيل التفاوض اللبناني–الإسرائيلي إلى مطلع العام المقبل وقد يمتد التأجيل حتى شباط إذا ربط الملف بالانتخابات ونتائجها